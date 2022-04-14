VersaGames (VERSA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i VersaGames (VERSA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

VersaGames (VERSA) Informasjon VersaGames is the next-generation community-driven NFT-gaming ecosystem. We offer a web3 storefront with liquidity staking to start, and we will quickly integrate NFT trading and borrowing/lending into our platform. The VersaGames token ($VERSA) drives the economic incentives for the community on VersaGames. Holders of $VERSA can not only contribute capital to specific game pairs on VersaGames’ staking platform (e.g., $GAME1-$VERSA LP) and obtain strong incentives from partner studios in the form of targeted game token emissions, but holders will also benefit from the project’s low, selective emissions schedules and from gaining exposure to a well-diversified treasury. Offisiell nettside: https://versagames.io/ Kjøp VERSA nå!

VersaGames (VERSA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VersaGames (VERSA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 962.90K $ 962.90K $ 962.90K Total forsyning: $ 320.00M $ 320.00M $ 320.00M Sirkulerende forsyning: $ 108.10M $ 108.10M $ 108.10M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M All-time high: $ 0.100492 $ 0.100492 $ 0.100492 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00890762 $ 0.00890762 $ 0.00890762 Lær mer om VersaGames (VERSA) pris

VersaGames (VERSA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VersaGames (VERSA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VERSA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VERSA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VERSAs tokenomics, kan du utforske VERSA tokenets livepris!

VERSA prisforutsigelse Vil du vite hvor VERSA kan være på vei? Vår VERSA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VERSA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!