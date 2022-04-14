VENKO ($VENKO) tokenomics
VENKO ($VENKO) Informasjon
This friendly alien loves to make new friends and to abduct cute cuddly pets, and captivated by the marvels of the Solana blockchain, and holding immense respect for Anatoly Yakovenko, this friendly alien decided to abduct Anatoly's last five letters. $VENKO acts as a digital passport to an exclusive community where he united Alien, UAP and Crypto enthusiasts, all under the banner of mutal curiosity and camaraderie.
VENKO ($VENKO) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VENKO ($VENKO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
VENKO ($VENKO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak VENKO ($VENKO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet $VENKO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange $VENKO tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår $VENKOs tokenomics, kan du utforske $VENKO tokenets livepris!
$VENKO prisforutsigelse
Vil du vite hvor $VENKO kan være på vei? Vår $VENKO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.