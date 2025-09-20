Dagens VENKO livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $VENKO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $VENKO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens VENKO livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $VENKO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $VENKO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

VENKO ($VENKO) Prisinformasjon (USD)

VENKO ($VENKO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $VENKO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $VENKO er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $VENKO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.80% over 24 timer og -3.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VENKO ($VENKO) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på VENKO er $ 32.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $VENKO er 597.09B, med en total tilgang på 999660697632.0018. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 53.98K.

VENKO ($VENKO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på VENKO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på VENKO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på VENKO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på VENKO til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.80%
30 dager$ 0+31.14%
60 dager$ 0+20.81%
90 dager$ 0--

Hva er VENKO ($VENKO)

This friendly alien loves to make new friends and to abduct cute cuddly pets, and captivated by the marvels of the Solana blockchain, and holding immense respect for Anatoly Yakovenko, this friendly alien decided to abduct Anatoly's last five letters. $VENKO acts as a digital passport to an exclusive community where he united Alien, UAP and Crypto enthusiasts, all under the banner of mutal curiosity and camaraderie.

Folk spør også: Andre spørsmål om VENKO ($VENKO)

Hvor mye er VENKO ($VENKO) verdt i dag?
Live $VENKO prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $VENKO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $VENKO til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for VENKO?
Markedsverdien for $VENKO er $ 32.24K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $VENKO?
Den sirkulerende forsyningen av $VENKO er 597.09B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$VENKO ?
$VENKO oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $VENKO?
$VENKO så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til $VENKO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $VENKO er -- USD.
Vil $VENKO gå høyere i år?
$VENKO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $VENKO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:04:21 (UTC+8)

VENKO ($VENKO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.