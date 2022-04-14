Vela Token (VELA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Vela Token (VELA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Vela Token (VELA) Informasjon Vela Exchange is a permissionless, self-custody driven perpetual exchange built with innovative blockchain architecture to ensure fast transactions, secure trading, and extensibility into additional synthetic options and derivatives. The rewards structure of Vela Exchange is carefully balanced to manage token & rewards supply while maintaining high incentives for liquidity provisioning and trading. While perpetual trading is the first product of Vela Exchange, the long term vision of Vela Exchange is to provide traders with a home base complete with everything they need to trade crypto assets and leveraged products. This vision is always in motion at Vela Exchange and is an essential part of the Vela team’s ethos as we continue building in the cryptocurrency ecosystem. Offisiell nettside: https://www.vela.exchange/ Teknisk dokument: https://www.vela.exchange/whitepaper.pdf Kjøp VELA nå!

Vela Token (VELA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vela Token (VELA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 42.12K $ 42.12K $ 42.12K Total forsyning: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Sirkulerende forsyning: $ 16.81M $ 16.81M $ 16.81M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 87.67K $ 87.67K $ 87.67K All-time high: $ 7.67 $ 7.67 $ 7.67 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00250498 $ 0.00250498 $ 0.00250498 Lær mer om Vela Token (VELA) pris

Vela Token (VELA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vela Token (VELA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VELA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VELA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VELAs tokenomics, kan du utforske VELA tokenets livepris!

