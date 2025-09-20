Vela Token (VELA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00251879 $ 0.00251879 $ 0.00251879 24 timer lav $ 0.00255342 $ 0.00255342 $ 0.00255342 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00251879$ 0.00251879 $ 0.00251879 24 timer høy $ 0.00255342$ 0.00255342 $ 0.00255342 All Time High $ 7.67$ 7.67 $ 7.67 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +2.96% Prisendring (7D) -7.21% Prisendring (7D) -7.21%

Vela Token (VELA) sanntidsprisen er $0.00260911. I løpet av de siste 24 timene har VELA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00251879 og et toppnivå på $ 0.00255342, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VELA er $ 7.67, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VELA endret seg med -- i løpet av den siste timen, +2.96% over 24 timer og -7.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vela Token (VELA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 43.87K$ 43.87K $ 43.87K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 91.32K$ 91.32K $ 91.32K Opplagsforsyning 16.81M 16.81M 16.81M Total forsyning 35,000,000.0 35,000,000.0 35,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Vela Token er $ 43.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VELA er 16.81M, med en total tilgang på 35000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 91.32K.