$0.00260911
$0.00260911
+2.90%1D
USD
Vela Token (VELA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:32:48 (UTC+8)

Vela Token (VELA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00251879
$ 0.00251879
24 timer lav
$ 0.00255342
$ 0.00255342
24 timer høy

$ 0.00251879
$ 0.00251879

$ 0.00255342
$ 0.00255342

$ 7.67
$ 7.67

$ 0
$ 0

--

+2.96%

-7.21%

-7.21%

Vela Token (VELA) sanntidsprisen er $0.00260911. I løpet av de siste 24 timene har VELA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00251879 og et toppnivå på $ 0.00255342, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VELA er $ 7.67, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VELA endret seg med -- i løpet av den siste timen, +2.96% over 24 timer og -7.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vela Token (VELA) Markedsinformasjon

$ 43.87K
$ 43.87K

--
--

$ 91.32K
$ 91.32K

16.81M
16.81M

35,000,000.0
35,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Vela Token er $ 43.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VELA er 16.81M, med en total tilgang på 35000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 91.32K.

Vela Token (VELA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Vela Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Vela Token til USD ble $ +0.0009184385.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Vela Token til USD ble $ +0.0029611877.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Vela Token til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+2.96%
30 dager$ +0.0009184385+35.20%
60 dager$ +0.0029611877+113.49%
90 dager$ 0--

Hva er Vela Token (VELA)

Vela Exchange is a permissionless, self-custody driven perpetual exchange built with innovative blockchain architecture to ensure fast transactions, secure trading, and extensibility into additional synthetic options and derivatives. The rewards structure of Vela Exchange is carefully balanced to manage token & rewards supply while maintaining high incentives for liquidity provisioning and trading. While perpetual trading is the first product of Vela Exchange, the long term vision of Vela Exchange is to provide traders with a home base complete with everything they need to trade crypto assets and leveraged products. This vision is always in motion at Vela Exchange and is an essential part of the Vela team’s ethos as we continue building in the cryptocurrency ecosystem.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Vela Token (VELA) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Vela Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Vela Token (VELA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Vela Token (VELA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Vela Token.

Sjekk Vela Tokenprisprognosen nå!

VELA til lokale valutaer

Vela Token (VELA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Vela Token (VELA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VELA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Vela Token (VELA)

Hvor mye er Vela Token (VELA) verdt i dag?
Live VELA prisen i USD er 0.00260911 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VELA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VELA til USD er $ 0.00260911. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Vela Token?
Markedsverdien for VELA er $ 43.87K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VELA?
Den sirkulerende forsyningen av VELA er 16.81M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVELA ?
VELA oppnådde en ATH-pris på 7.67 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VELA?
VELA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til VELA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VELA er -- USD.
Vil VELA gå høyere i år?
VELA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VELA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.