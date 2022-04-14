Vega Protocol (VEGA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Vega Protocol (VEGA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Vega Protocol (VEGA) Informasjon Vega is a proof-of-stake blockchain, built on top of Tendermint, which makes it possible to trade derivatives on a decentralised network with comparable experience to centralised exchanges. Offisiell nettside: https://vega.xyz/ Kjøp VEGA nå!

Vega Protocol (VEGA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vega Protocol (VEGA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 123.36K $ 123.36K $ 123.36K Total forsyning: $ 65.00M $ 65.00M $ 65.00M Sirkulerende forsyning: $ 62.05M $ 62.05M $ 62.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 129.23K $ 129.23K $ 129.23K All-time high: $ 23.93 $ 23.93 $ 23.93 All-Time Low: $ 0.00104556 $ 0.00104556 $ 0.00104556 Nåværende pris: $ 0.0019882 $ 0.0019882 $ 0.0019882 Lær mer om Vega Protocol (VEGA) pris

Vega Protocol (VEGA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vega Protocol (VEGA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VEGA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VEGA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VEGAs tokenomics, kan du utforske VEGA tokenets livepris!

