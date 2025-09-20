Dagens Vega Protocol livepris er 0.00190269 USD. Spor prisoppdateringer for VEGA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VEGA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Vega Protocol livepris er 0.00190269 USD. Spor prisoppdateringer for VEGA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VEGA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Vega Protocol Pris (VEGA)

1 VEGA til USD livepris:

$0.00190269
$0.00190269
-32.90%1D
Vega Protocol (VEGA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:27:09 (UTC+8)

Vega Protocol (VEGA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00162588
24 timer lav
$ 0.00284749
24 timer høy

$ 0.00162588
$ 0.00284749
$ 23.93
$ 0.00104556
-0.05%

-32.98%

-29.56%

-29.56%

Vega Protocol (VEGA) sanntidsprisen er $0.00190269. I løpet av de siste 24 timene har VEGA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00162588 og et toppnivå på $ 0.00284749, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VEGA er $ 23.93, mens den rekordlave prisen er $ 0.00104556.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VEGA endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -32.98% over 24 timer og -29.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vega Protocol (VEGA) Markedsinformasjon

$ 118.06K
--
$ 123.67K
62.05M
64,999,723.0
Nåværende markedsverdi på Vega Protocol er $ 118.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VEGA er 62.05M, med en total tilgang på 64999723.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 123.67K.

Vega Protocol (VEGA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Vega Protocol til USD ble $ -0.000936438232223182.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Vega Protocol til USD ble $ -0.0005485571.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Vega Protocol til USD ble $ -0.0007655646.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Vega Protocol til USD ble $ +0.0006976155210661153.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000936438232223182-32.98%
30 dager$ -0.0005485571-28.83%
60 dager$ -0.0007655646-40.23%
90 dager$ +0.0006976155210661153+57.89%

Hva er Vega Protocol (VEGA)

Vega is a proof-of-stake blockchain, built on top of Tendermint, which makes it possible to trade derivatives on a decentralised network with comparable experience to centralised exchanges.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Vega Protocol (VEGA) Ressurs

Offisiell nettside

Vega Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Vega Protocol (VEGA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Vega Protocol (VEGA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Vega Protocol.

Sjekk Vega Protocolprisprognosen nå!

VEGA til lokale valutaer

Vega Protocol (VEGA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Vega Protocol (VEGA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VEGA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Vega Protocol (VEGA)

Hvor mye er Vega Protocol (VEGA) verdt i dag?
Live VEGA prisen i USD er 0.00190269 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VEGA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VEGA til USD er $ 0.00190269. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Vega Protocol?
Markedsverdien for VEGA er $ 118.06K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VEGA?
Den sirkulerende forsyningen av VEGA er 62.05M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVEGA ?
VEGA oppnådde en ATH-pris på 23.93 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VEGA?
VEGA så en ATL-pris på 0.00104556 USD.
Hva er handelsvolumet til VEGA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VEGA er -- USD.
Vil VEGA gå høyere i år?
VEGA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VEGA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:27:09 (UTC+8)

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.