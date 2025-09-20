Vega Protocol (VEGA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00162588 24 timer lav $ 0.00284749 24 timer høy All Time High $ 23.93 Laveste pris $ 0.00104556 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -32.98% Prisendring (7D) -29.56%

Vega Protocol (VEGA) sanntidsprisen er $0.00190269. I løpet av de siste 24 timene har VEGA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00162588 og et toppnivå på $ 0.00284749, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VEGA er $ 23.93, mens den rekordlave prisen er $ 0.00104556.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VEGA endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -32.98% over 24 timer og -29.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vega Protocol (VEGA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 118.06K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 123.67K Opplagsforsyning 62.05M Total forsyning 64,999,723.0

Nåværende markedsverdi på Vega Protocol er $ 118.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VEGA er 62.05M, med en total tilgang på 64999723.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 123.67K.