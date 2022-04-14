UX Chain (UX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i UX Chain (UX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

UX Chain (UX) Informasjon What is UX? UX is a cross chain DeFi hub that interconnects between blockchains. As a base layer blockchain, applications and money lego primitives can be built on top of UX to access cross-chain leverage and liquidity. The UX Blockchain facilitates interoperability for a Tendermint Proof of Stake protocol with the Cosmos ecosystem, Ethereum network, side chain architectures, layer two scaling solutions, and alternative base layer protocols. As a Cosmos SDK blockchain, the UX Chain is interoperable with blockchains including Terra, Crypto.com, Binance Chain, Osmosis, Secret Network, and 30+ other chains, plus Ethereum, from Day 1. Why was UX created? UX was created to address three main issues that exist in DeFi: Detached Yields Concentrated Systematic Risks Isolated Capital UX plans to break the inherent silos between blockchains by utilizing bridging solutions towards interconnecting blockchains and encouraging better capital efficiency. The eventual goals will be to enable interchain lending and borrowing, multi-chain staking and delegations, plus cross chain defi rates. What is the native UX token? The native UX token is a Proof of Stake asset that can exist as a Cosmos SDK token and an ERC20 token on Ethereum. UX tokens are used to pay for network fees on the UX Chain, to provide Proof of Stake consensus to the UX network, and for protocol governance. Offisiell nettside: https://umee.cc/ Teknisk dokument: https://umee.cc/umee-whitepaper.pdf Kjøp UX nå!

UX Chain (UX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for UX Chain (UX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 970.46K $ 970.46K $ 970.46K Total forsyning: $ 12.29B $ 12.29B $ 12.29B Sirkulerende forsyning: $ 4.43B $ 4.43B $ 4.43B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M All-time high: $ 0.359554 $ 0.359554 $ 0.359554 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00021894 $ 0.00021894 $ 0.00021894 Lær mer om UX Chain (UX) pris

UX Chain (UX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak UX Chain (UX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UXs tokenomics, kan du utforske UX tokenets livepris!

