UX Chain (UX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.359554$ 0.359554 $ 0.359554 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.24% Prisendring (1D) -0.69% Prisendring (7D) -12.50% Prisendring (7D) -12.50%

UX Chain (UX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har UX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UX er $ 0.359554, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UX endret seg med +0.24% i løpet av den siste timen, -0.69% over 24 timer og -12.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UX Chain (UX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Opplagsforsyning 4.43B 4.43B 4.43B Total forsyning 12,290,000,000.0 12,290,000,000.0 12,290,000,000.0

Nåværende markedsverdi på UX Chain er $ 1.05M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UX er 4.43B, med en total tilgang på 12290000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.91M.