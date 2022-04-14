uTON (UTON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i uTON (UTON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

uTON (UTON) Informasjon UTONIC is the first TON restaking platform and revenue-sharing layer for one billion users in Telegram. Focusing on one billion users' real usecases in Telegram and TON ecosystem, UTONiC collaborates with various Web2 and Web3 partners to build scenario-based AVS solutions for gaming, social, payment, AI dapps. The Liquid Restaking Token, uTON supports a diverse range of assets, including TON, tsTON, stTON, offering retail users versatile options to maximize their earnings with additional airdrop. Offisiell nettside: https://utonic.org/home Kjøp UTON nå!

uTON (UTON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for uTON (UTON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.32M $ 9.32M $ 9.32M Total forsyning: $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Sirkulerende forsyning: $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.32M $ 9.32M $ 9.32M All-time high: $ 7.07 $ 7.07 $ 7.07 All-Time Low: $ 2.47 $ 2.47 $ 2.47 Nåværende pris: $ 3.06 $ 3.06 $ 3.06 Lær mer om uTON (UTON) pris

uTON (UTON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak uTON (UTON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UTON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UTON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UTONs tokenomics, kan du utforske UTON tokenets livepris!

