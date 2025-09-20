uTON (UTON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 7.07$ 7.07 $ 7.07 Laveste pris $ 2.47$ 2.47 $ 2.47 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +1.84% Prisendring (7D) +1.84%

uTON (UTON) sanntidsprisen er $3.13. I løpet av de siste 24 timene har UTON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UTON er $ 7.07, mens den rekordlave prisen er $ 2.47.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UTON endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

uTON (UTON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.53M$ 9.53M $ 9.53M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.53M$ 9.53M $ 9.53M Opplagsforsyning 3.05M 3.05M 3.05M Total forsyning 3,046,483.697391962 3,046,483.697391962 3,046,483.697391962

Nåværende markedsverdi på uTON er $ 9.53M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UTON er 3.05M, med en total tilgang på 3046483.697391962. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.53M.