USDZ pris i dag

Sanntids USDZ (USDZ) pris i dag er $ 0.873491, med en 0.55% endring de siste 24 timene. Nåværende USDZ til USD konverteringssats er $ 0.873491 per USDZ.

USDZ rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 262,645, med en sirkulerende forsyning på 300.00K USDZ. I løpet av de siste 24 timene USDZ har den blitt handlet mellom $ 0.8663(laveste) og $ 0.880598 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.16, mens tidenes laveste notering var $ 0.428493.

Kortsiktig har USDZ beveget seg -0.10% i løpet av den siste timen og +3.17% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

USDZ (USDZ) Markedsinformasjon

