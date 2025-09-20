USDFI (USDFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.817551 $ 0.817551 $ 0.817551 24 timer lav $ 0.831976 $ 0.831976 $ 0.831976 24 timer høy 24 timer lav $ 0.817551$ 0.817551 $ 0.817551 24 timer høy $ 0.831976$ 0.831976 $ 0.831976 All Time High $ 1.62$ 1.62 $ 1.62 Laveste pris $ 0.42826$ 0.42826 $ 0.42826 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -1.13% Prisendring (7D) -2.84% Prisendring (7D) -2.84%

USDFI (USDFI) sanntidsprisen er $0.822372. I løpet av de siste 24 timene har USDFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.817551 og et toppnivå på $ 0.831976, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDFI er $ 1.62, mens den rekordlave prisen er $ 0.42826.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDFI endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -1.13% over 24 timer og -2.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

USDFI (USDFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 821.55K$ 821.55K $ 821.55K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 821.55K$ 821.55K $ 821.55K Opplagsforsyning 999.00K 999.00K 999.00K Total forsyning 998,999.8999959005 998,999.8999959005 998,999.8999959005

Nåværende markedsverdi på USDFI er $ 821.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDFI er 999.00K, med en total tilgang på 998999.8999959005. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 821.55K.