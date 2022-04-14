USDbr (USDBR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i USDbr (USDBR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

USDbr (USDBR) Informasjon NOME Protocol is a synthetic algorithmic stablecoin system designed to strengthen the Berachain ecosystem. At its core, it leverages USDBr, Berachain’s native algostable, to create sustainable and scalable financial mechanisms. Unlike traditional bonding mechanisms, NOME introduces the Stabilization Module—a model that absorbs excess liquidity during expansion phases and directs it to Protocol-Owned Liquidity (POL). These reserves are then strategically deployed to maintain the USDBr peg, ensuring long-term stability and resilience. Current Metrics of protocol: 5M TVL, Top-20 protocols in Berachain ecosystem. Offisiell nettside: https://nome.gg Teknisk dokument: https://nome-protocol.gitbook.io/nomeprotocol Kjøp USDBR nå!

USDbr (USDBR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for USDbr (USDBR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Total forsyning: $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M Sirkulerende forsyning: $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M All-time high: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 All-Time Low: $ 0.844613 $ 0.844613 $ 0.844613 Nåværende pris: $ 0.936132 $ 0.936132 $ 0.936132 Lær mer om USDbr (USDBR) pris

USDbr (USDBR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak USDbr (USDBR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USDBR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USDBR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USDBRs tokenomics, kan du utforske USDBR tokenets livepris!

USDBR prisforutsigelse Vil du vite hvor USDBR kan være på vei? Vår USDBR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se USDBR tokenets prisforutsigelse nå!

