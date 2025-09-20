USDbr (USDBR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.936667 $ 0.936667 $ 0.936667 24 timer lav $ 0.938787 $ 0.938787 $ 0.938787 24 timer høy 24 timer lav $ 0.936667$ 0.936667 $ 0.936667 24 timer høy $ 0.938787$ 0.938787 $ 0.938787 All Time High $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Laveste pris $ 0.844613$ 0.844613 $ 0.844613 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -0.13% Prisendring (7D) -0.11% Prisendring (7D) -0.11%

USDbr (USDBR) sanntidsprisen er $0.936736. I løpet av de siste 24 timene har USDBR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.936667 og et toppnivå på $ 0.938787, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDBR er $ 1.17, mens den rekordlave prisen er $ 0.844613.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDBR endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.13% over 24 timer og -0.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

USDbr (USDBR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Opplagsforsyning 2.19M 2.19M 2.19M Total forsyning 2,191,970.743083579 2,191,970.743083579 2,191,970.743083579

Nåværende markedsverdi på USDbr er $ 2.05M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDBR er 2.19M, med en total tilgang på 2191970.743083579. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.05M.