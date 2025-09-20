USDB (USDB) Prisinformasjon (USD)

USDB (USDB) sanntidsprisen er $1.003. I løpet av de siste 24 timene har USDB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.984247 og et toppnivå på $ 1.005, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDB er $ 1.088, mens den rekordlave prisen er $ 0.882623.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDB endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, +0.70% over 24 timer og +0.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

USDB (USDB) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på USDB er $ 407.13M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDB er 406.05M, med en total tilgang på 406046631.5607005. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 407.13M.