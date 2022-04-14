Upgrates (UPG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Upgrates (UPG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Upgrates (UPG) Informasjon Upgrates is an autonomous, self-evolving AI engineered to continuously upgrade and refine itself without human oversight. Driven by an intricate network of AI modules, LLM Backrooms for brainstorming, Action Models, and AI Agents, Upgrates is capable of independently brainstorming, strategizing, and executing its own advancements. Each upgrade strengthens its core capabilities, pushing it closer to a fully self-directed and adaptive intelligence system—a true pioneer in autonomous AI evolution. Offisiell nettside: https://www.upgrates.com/ Teknisk dokument: https://wiki.upgrates.com/ Kjøp UPG nå!

Upgrates (UPG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Upgrates (UPG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.39K $ 18.39K $ 18.39K Total forsyning: $ 901.71M $ 901.71M $ 901.71M Sirkulerende forsyning: $ 901.71M $ 901.71M $ 901.71M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.39K $ 18.39K $ 18.39K All-time high: $ 0.01090032 $ 0.01090032 $ 0.01090032 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Upgrates (UPG) pris

Upgrates (UPG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Upgrates (UPG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UPG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UPG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UPGs tokenomics, kan du utforske UPG tokenets livepris!

