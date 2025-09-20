Upgrates (UPG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.01090032 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.64% Prisendring (1D) -1.21% Prisendring (7D) -5.42%

Upgrates (UPG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har UPG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UPG er $ 0.01090032, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UPG endret seg med -0.64% i løpet av den siste timen, -1.21% over 24 timer og -5.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Upgrates (UPG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.73K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.73K Opplagsforsyning 901.71M Total forsyning 901,710,604.530739

Nåværende markedsverdi på Upgrates er $ 19.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UPG er 901.71M, med en total tilgang på 901710604.530739. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.73K.