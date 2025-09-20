Universal BTC (UNIBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 114,091 $ 114,091 $ 114,091 24 timer lav $ 116,801 $ 116,801 $ 116,801 24 timer høy 24 timer lav $ 114,091$ 114,091 $ 114,091 24 timer høy $ 116,801$ 116,801 $ 116,801 All Time High $ 124,390$ 124,390 $ 124,390 Laveste pris $ 35,703$ 35,703 $ 35,703 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -1.39% Prisendring (7D) -0.63% Prisendring (7D) -0.63%

Universal BTC (UNIBTC) sanntidsprisen er $115,063. I løpet av de siste 24 timene har UNIBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 114,091 og et toppnivå på $ 116,801, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UNIBTC er $ 124,390, mens den rekordlave prisen er $ 35,703.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UNIBTC endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -1.39% over 24 timer og -0.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Universal BTC (UNIBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 238.28M$ 238.28M $ 238.28M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 238.28M$ 238.28M $ 238.28M Opplagsforsyning 2.08K 2.08K 2.08K Total forsyning 2,074.91564864 2,074.91564864 2,074.91564864

Nåværende markedsverdi på Universal BTC er $ 238.28M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UNIBTC er 2.08K, med en total tilgang på 2074.91564864. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 238.28M.