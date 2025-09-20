Dagens Universal BTC livepris er 115,063 USD. Spor prisoppdateringer for UNIBTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UNIBTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Universal BTC livepris er 115,063 USD. Spor prisoppdateringer for UNIBTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UNIBTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$114,816
$114,816$114,816
-1.50%1D
Universal BTC (UNIBTC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:43:58 (UTC+8)

Universal BTC (UNIBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 114,091
$ 114,091$ 114,091
24 timer lav
$ 116,801
$ 116,801$ 116,801
24 timer høy

$ 114,091
$ 114,091$ 114,091

$ 116,801
$ 116,801$ 116,801

$ 124,390
$ 124,390$ 124,390

$ 35,703
$ 35,703$ 35,703

+0.07%

-1.39%

-0.63%

-0.63%

Universal BTC (UNIBTC) sanntidsprisen er $115,063. I løpet av de siste 24 timene har UNIBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 114,091 og et toppnivå på $ 116,801, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UNIBTC er $ 124,390, mens den rekordlave prisen er $ 35,703.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UNIBTC endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -1.39% over 24 timer og -0.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Universal BTC (UNIBTC) Markedsinformasjon

$ 238.28M
$ 238.28M$ 238.28M

--
----

$ 238.28M
$ 238.28M$ 238.28M

2.08K
2.08K 2.08K

2,074.91564864
2,074.91564864 2,074.91564864

Nåværende markedsverdi på Universal BTC er $ 238.28M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UNIBTC er 2.08K, med en total tilgang på 2074.91564864. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 238.28M.

Universal BTC (UNIBTC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Universal BTC til USD ble $ -1,630.7469531405.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Universal BTC til USD ble $ +1,920.1253188000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Universal BTC til USD ble $ -716.4973010000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Universal BTC til USD ble $ +15,577.77001618098.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -1,630.7469531405-1.39%
30 dager$ +1,920.1253188000+1.67%
60 dager$ -716.4973010000-0.62%
90 dager$ +15,577.77001618098+15.66%

Hva er Universal BTC (UNIBTC)

A brand new restaking protocol that accepts wrapped BTC tokens in partnership with the BTC staking protocol Babylon chain. The wBTC token on the Ethereum blockchain is supported, allowing all wBTC token holders to enjoy both yield on staking BTC tokens and the security of the Ethereum network. The need for BTC holders to earn yield while safely holding their BTC tokens has been long recognized. The market is anticipating Babylon's Bitcoin Staking Protocol as a prominent solution. While Babylon is designed for restaking on top of the BTC blockchain network, there is also interest in solutions for BTC-pegged tokens like wBTC, BTCB, or other wrapped BTC tokens, rather than just native BTC tokens. Bedrock's uniBTC provides an innovative restaking solution for wBTC holders to earn BTC restaking rewards without redeeming wBTC. It maintains the high security standards of the Ethereum blockchain, with the entire staking/unstaking process protected by multiple rounds of audited smart contracts. With Bedrock's extensive experience in developing various liquid staking and liquid restaking products, uniBTC offers a viable option for users of wrapped BTC tokens to earn multiple rewards by simply minting their wrapped BTC tokens into uniBTC.

Universal BTC (UNIBTC) Ressurs

Offisiell nettside

Universal BTC Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Universal BTC (UNIBTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Universal BTC (UNIBTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Universal BTC.

Sjekk Universal BTCprisprognosen nå!

UNIBTC til lokale valutaer

Universal BTC (UNIBTC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Universal BTC (UNIBTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UNIBTC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Universal BTC (UNIBTC)

Hvor mye er Universal BTC (UNIBTC) verdt i dag?
Live UNIBTC prisen i USD er 115,063 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UNIBTC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UNIBTC til USD er $ 115,063. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Universal BTC?
Markedsverdien for UNIBTC er $ 238.28M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UNIBTC?
Den sirkulerende forsyningen av UNIBTC er 2.08K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUNIBTC ?
UNIBTC oppnådde en ATH-pris på 124,390 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UNIBTC?
UNIBTC så en ATL-pris på 35,703 USD.
Hva er handelsvolumet til UNIBTC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UNIBTC er -- USD.
Vil UNIBTC gå høyere i år?
UNIBTC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UNIBTC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:43:58 (UTC+8)

Universal BTC (UNIBTC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

