Universal BTC Pris (UNIBTC)
+0.07%
-1.39%
-0.63%
-0.63%
Universal BTC (UNIBTC) sanntidsprisen er $115,063. I løpet av de siste 24 timene har UNIBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 114,091 og et toppnivå på $ 116,801, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UNIBTC er $ 124,390, mens den rekordlave prisen er $ 35,703.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UNIBTC endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -1.39% over 24 timer og -0.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Universal BTC er $ 238.28M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UNIBTC er 2.08K, med en total tilgang på 2074.91564864. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 238.28M.
I løpet av i dag er prisendringen på Universal BTC til USD ble $ -1,630.7469531405.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Universal BTC til USD ble $ +1,920.1253188000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Universal BTC til USD ble $ -716.4973010000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Universal BTC til USD ble $ +15,577.77001618098.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -1,630.7469531405
|-1.39%
|30 dager
|$ +1,920.1253188000
|+1.67%
|60 dager
|$ -716.4973010000
|-0.62%
|90 dager
|$ +15,577.77001618098
|+15.66%
A brand new restaking protocol that accepts wrapped BTC tokens in partnership with the BTC staking protocol Babylon chain. The wBTC token on the Ethereum blockchain is supported, allowing all wBTC token holders to enjoy both yield on staking BTC tokens and the security of the Ethereum network. The need for BTC holders to earn yield while safely holding their BTC tokens has been long recognized. The market is anticipating Babylon's Bitcoin Staking Protocol as a prominent solution. While Babylon is designed for restaking on top of the BTC blockchain network, there is also interest in solutions for BTC-pegged tokens like wBTC, BTCB, or other wrapped BTC tokens, rather than just native BTC tokens. Bedrock's uniBTC provides an innovative restaking solution for wBTC holders to earn BTC restaking rewards without redeeming wBTC. It maintains the high security standards of the Ethereum blockchain, with the entire staking/unstaking process protected by multiple rounds of audited smart contracts. With Bedrock's extensive experience in developing various liquid staking and liquid restaking products, uniBTC offers a viable option for users of wrapped BTC tokens to earn multiple rewards by simply minting their wrapped BTC tokens into uniBTC.
MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!
Hvor mye vil Universal BTC (UNIBTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Universal BTC (UNIBTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Universal BTC.
Sjekk Universal BTCprisprognosen nå!
Å forstå tokenomics bak Universal BTC (UNIBTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UNIBTC tokenets omfattende tokenomics nå!
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|09-19 14:44:00
|Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
|09-19 12:40:00
|Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
|09-19 11:35:00
|Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
|09-18 11:44:00
|Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
|09-18 03:09:00
|Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
|09-16 14:49:00
|Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.