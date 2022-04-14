Universal BTC (UNIBTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Universal BTC (UNIBTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Universal BTC (UNIBTC) Informasjon A brand new restaking protocol that accepts wrapped BTC tokens in partnership with the BTC staking protocol Babylon chain. The wBTC token on the Ethereum blockchain is supported, allowing all wBTC token holders to enjoy both yield on staking BTC tokens and the security of the Ethereum network. The need for BTC holders to earn yield while safely holding their BTC tokens has been long recognized. The market is anticipating Babylon's Bitcoin Staking Protocol as a prominent solution. While Babylon is designed for restaking on top of the BTC blockchain network, there is also interest in solutions for BTC-pegged tokens like wBTC, BTCB, or other wrapped BTC tokens, rather than just native BTC tokens. Bedrock's uniBTC provides an innovative restaking solution for wBTC holders to earn BTC restaking rewards without redeeming wBTC. It maintains the high security standards of the Ethereum blockchain, with the entire staking/unstaking process protected by multiple rounds of audited smart contracts. With Bedrock's extensive experience in developing various liquid staking and liquid restaking products, uniBTC offers a viable option for users of wrapped BTC tokens to earn multiple rewards by simply minting their wrapped BTC tokens into uniBTC. Offisiell nettside: https://www.bedrock.technology/ Teknisk dokument: https://docs.bedrock.technology/ Kjøp UNIBTC nå!

Universal BTC (UNIBTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Universal BTC (UNIBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 210.59M $ 210.59M $ 210.59M Total forsyning: $ 1.88K $ 1.88K $ 1.88K Sirkulerende forsyning: $ 1.88K $ 1.88K $ 1.88K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 210.59M $ 210.59M $ 210.59M All-time high: $ 124,390 $ 124,390 $ 124,390 All-Time Low: $ 35,703 $ 35,703 $ 35,703 Nåværende pris: $ 112,297 $ 112,297 $ 112,297 Lær mer om Universal BTC (UNIBTC) pris

Universal BTC (UNIBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Universal BTC (UNIBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UNIBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UNIBTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UNIBTCs tokenomics, kan du utforske UNIBTC tokenets livepris!

