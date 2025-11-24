Hva er UPUMP

Unit Pump (UPUMP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Unit Pump (UPUMP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Unit Pump (UPUMP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Unit Pump (UPUMP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 84.47M $ 84.47M $ 84.47M Total forsyning: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Sirkulerende forsyning: $ 31.90B $ 31.90B $ 31.90B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B All-time high: $ 0.00878431 $ 0.00878431 $ 0.00878431 All-Time Low: $ 0.00228745 $ 0.00228745 $ 0.00228745 Nåværende pris: $ 0.0026381 $ 0.0026381 $ 0.0026381 Lær mer om Unit Pump (UPUMP) pris Kjøp UPUMP nå!

Unit Pump (UPUMP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Unit Pump (UPUMP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UPUMP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UPUMP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UPUMPs tokenomics, kan du utforske UPUMP tokenets livepris!

