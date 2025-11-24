Unit Pump pris i dag

Sanntids Unit Pump (UPUMP) pris i dag er $ 0.00255268, med en 4.43% endring de siste 24 timene. Nåværende UPUMP til USD konverteringssats er $ 0.00255268 per UPUMP.

Unit Pump rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 81,177,909, med en sirkulerende forsyning på 31.90B UPUMP. I løpet av de siste 24 timene UPUMP har den blitt handlet mellom $ 0.00247016(laveste) og $ 0.00275177 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00878431, mens tidenes laveste notering var $ 0.00228745.

Kortsiktig har UPUMP beveget seg -0.01% i løpet av den siste timen og -27.54% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Unit Pump (UPUMP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 81.18M$ 81.18M $ 81.18M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.54B$ 2.54B $ 2.54B Opplagsforsyning 31.90B 31.90B 31.90B Total forsyning 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

