Underdog (UNDERDOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) +0.11% Prisendring (7D) +7.85% Prisendring (7D) +7.85%

Underdog (UNDERDOG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har UNDERDOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UNDERDOG er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UNDERDOG endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, +0.11% over 24 timer og +7.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Underdog (UNDERDOG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.71K$ 17.71K $ 17.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.71K$ 17.71K $ 17.71K Opplagsforsyning 993.48M 993.48M 993.48M Total forsyning 993,477,953.0 993,477,953.0 993,477,953.0

Nåværende markedsverdi på Underdog er $ 17.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UNDERDOG er 993.48M, med en total tilgang på 993477953.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.71K.