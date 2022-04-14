Underdog (UNDERDOG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Underdog (UNDERDOG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Underdog (UNDERDOG) Informasjon Underdog is a community-driven project that emerged from a decentralized launch on the LetsBonk.fun platform. Following the initial release, the original token developer became inactive, resulting in a significant price decline. Despite this, the community has remained engaged and has since initiated the development of a trading and scanning platform designed to perform risk assessments on new token launches originating from the LetsBonk.fun ecosystem. The platform processes each new launch using a four-step analysis: Base Scan – Collects and reviews fundamental data, including image metadata and uniqueness of provided information. Off-Chain Scan – Verifies the existence and relevance of associated off-chain content such as websites and token references. On-Chain Scan – Evaluates the deployer’s wallet activity, funding sources, and historical behavior on the Solana network. Ongoing Monitoring – Continuously tracks key metrics such as token holder distribution, market capitalization, and trading volume to provide users with data-driven insights. The project aims to improve transparency and awareness within the LetsBonk.fun launch ecosystem by offering structured and automated risk evaluations. Offisiell nettside: https://underdogstory.xyz Kjøp UNDERDOG nå!

Underdog (UNDERDOG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Underdog (UNDERDOG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.33K $ 17.33K $ 17.33K Total forsyning: $ 993.48M $ 993.48M $ 993.48M Sirkulerende forsyning: $ 993.48M $ 993.48M $ 993.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.33K $ 17.33K $ 17.33K All-time high: $ 0.00010361 $ 0.00010361 $ 0.00010361 All-Time Low: $ 0.00001093 $ 0.00001093 $ 0.00001093 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Underdog (UNDERDOG) pris

Underdog (UNDERDOG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Underdog (UNDERDOG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UNDERDOG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UNDERDOG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UNDERDOGs tokenomics, kan du utforske UNDERDOG tokenets livepris!

UNDERDOG prisforutsigelse Vil du vite hvor UNDERDOG kan være på vei? Vår UNDERDOG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UNDERDOG tokenets prisforutsigelse nå!

