Dagens UNCX Network livepris er 187.63 USD. Spor prisoppdateringer for UNCX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UNCX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 UNCX til USD livepris:

$187.63
$187.63
-1.40%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
UNCX Network (UNCX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:00:46 (UTC+8)

UNCX Network (UNCX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 187.58
$ 187.58
24 timer lav
$ 191.61
$ 191.61
24 timer høy

$ 187.58
$ 187.58

$ 191.61
$ 191.61

$ 1,112.13
$ 1,112.13

$ 24.15
$ 24.15

--

-1.46%

-8.02%

-8.02%

UNCX Network (UNCX) sanntidsprisen er $187.63. I løpet av de siste 24 timene har UNCX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 187.58 og et toppnivå på $ 191.61, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UNCX er $ 1,112.13, mens den rekordlave prisen er $ 24.15.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UNCX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.46% over 24 timer og -8.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UNCX Network (UNCX) Markedsinformasjon

$ 6.79M
$ 6.79M

--
--

$ 8.94M
$ 8.94M

36.16K
36.16K

47,650.00000000001
47,650.00000000001

Nåværende markedsverdi på UNCX Network er $ 6.79M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UNCX er 36.16K, med en total tilgang på 47650.00000000001. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.94M.

UNCX Network (UNCX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på UNCX Network til USD ble $ -2.7941148411834.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på UNCX Network til USD ble $ -21.5497745750.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på UNCX Network til USD ble $ -32.3627413710.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på UNCX Network til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -2.7941148411834-1.46%
30 dager$ -21.5497745750-11.48%
60 dager$ -32.3627413710-17.24%
90 dager$ 0--

Hva er UNCX Network (UNCX)

UNCX is the deflationary governance token of the UniCrypt platform

UNCX Network (UNCX) Ressurs

Offisiell nettside

UNCX Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil UNCX Network (UNCX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine UNCX Network (UNCX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for UNCX Network.

Sjekk UNCX Networkprisprognosen nå!

UNCX til lokale valutaer

UNCX Network (UNCX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak UNCX Network (UNCX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UNCX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om UNCX Network (UNCX)

Hvor mye er UNCX Network (UNCX) verdt i dag?
Live UNCX prisen i USD er 187.63 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UNCX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UNCX til USD er $ 187.63. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for UNCX Network?
Markedsverdien for UNCX er $ 6.79M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UNCX?
Den sirkulerende forsyningen av UNCX er 36.16K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUNCX ?
UNCX oppnådde en ATH-pris på 1,112.13 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UNCX?
UNCX så en ATL-pris på 24.15 USD.
Hva er handelsvolumet til UNCX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UNCX er -- USD.
Vil UNCX gå høyere i år?
UNCX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UNCX prisprognosen for en mer grundig analyse.
UNCX Network (UNCX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.