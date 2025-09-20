UNCX Network (UNCX) Prisinformasjon (USD)

UNCX Network (UNCX) sanntidsprisen er $187.63. I løpet av de siste 24 timene har UNCX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 187.58 og et toppnivå på $ 191.61, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UNCX er $ 1,112.13, mens den rekordlave prisen er $ 24.15.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UNCX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.46% over 24 timer og -8.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UNCX Network (UNCX) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på UNCX Network er $ 6.79M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UNCX er 36.16K, med en total tilgang på 47650.00000000001. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.94M.