BørsDEX+
Kjøp kryptoMarkederSpotFutures500XTjeneHendelser
Mer
CHZ Frenzy
Sanntidspris for UIUI er i dag 0.00002047 USD.UI markedsverdien er 12,509.01 USD. Spor sanntids UI to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for UIUI er i dag 0.00002047 USD.UI markedsverdien er 12,509.01 USD. Spor sanntids UI to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

Mer om UI

UI Prisinformasjon

Hva er UI

UI teknisk dokument

UI Offisiell nettside

UI tokenomics

UI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

UIUI Logo

UIUI Pris (UI)

Ikke oppført

1 UI til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
UIUI (UI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 01:25:07 (UTC+8)

UIUI pris i dag

Sanntids UIUI (UI) pris i dag er $ 0.00002047, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende UI til USD konverteringssats er $ 0.00002047 per UI.

UIUI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 12,509.01, med en sirkulerende forsyning på 611.00M UI. I løpet av de siste 24 timene UI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02300427, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001947.

Kortsiktig har UI beveget seg -- i løpet av den siste timen og -13.47% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

UIUI (UI) Markedsinformasjon

$ 12.51K
$ 12.51K$ 12.51K

--
----

$ 20.47K
$ 20.47K$ 20.47K

611.00M
611.00M 611.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på UIUI er $ 12.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UI er 611.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.47K.

UIUI prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02300427
$ 0.02300427$ 0.02300427

$ 0.00001947
$ 0.00001947$ 0.00001947

--

--

-13.47%

-13.47%

UIUI (UI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på UIUI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på UIUI til USD ble $ -0.0000046438.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på UIUI til USD ble $ -0.0000203374.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på UIUI til USD ble $ -0.014719368700016264.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0000046438-22.68%
60 dager$ -0.0000203374-99.35%
90 dager$ -0.014719368700016264-99.86%

Prisforutsigelse for UIUI

UIUI (UI) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på UI for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
UIUI (UI) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på UIUI potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hva prisen for UIUI vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for UI prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på UIUI prisforutsigelser.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

UIUI (UI) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Folk spør også: Andre spørsmål om UIUI

Hvor mye vil 1 UIUI være verdt i 2030?
Hvis UIUI skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle UIUI priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 01:25:07 (UTC+8)

UIUI (UI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
11-23 21:23:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin Market Cap Rebounds to Over $1.7 Trillion, Rising to 8th Place in Global Asset Market Cap Ranking
11-23 16:01:47Bransjeoppdateringer
Market remains in "Extreme Fear" state, with an average of only 10 over the past week
11-22 16:42:51Bransjeoppdateringer
Eight-day outflow ends, U.S. spot Ethereum ETF sees net inflow of $55.7 million yesterday
11-22 07:25:03Bransjeoppdateringer
Probability of a 25-basis-point Fed rate cut in December rises to 71.3%, rate cut bets heat up again
11-21 21:37:03Bransjeoppdateringer
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55Bransjeoppdateringer
Total crypto market cap drops to $3 trillion

Utforsk mer om UIUI

Flere kryptovalutaer å utforske

Topp kryptovalutaer med markedsdata tilgjengelig på MEXC

VARM

For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nylig lagt til

Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel

SBTC

SBTC

SBTC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Scamcoin

Scamcoin

SCAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Monad

Monad

MON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Astra Network

Astra Network

AHN

$0.3631
$0.3631$0.3631

+626.20%

MineD

MineD

DIGI

$0.0001198
$0.0001198$0.0001198

-2.28%

Toppvinnere

Dagens beste kryptopumper

Astra Network

Astra Network

AHN

$0.3631
$0.3631$0.3631

+626.20%

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.000000000696
$0.000000000696$0.000000000696

+596.00%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00000010636
$0.00000010636$0.00000010636

+458.32%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000003250
$0.00000003250$0.00000003250

+441.66%

Arbit

Arbit

ARBT

$0.0000007335
$0.0000007335$0.0000007335

+144.50%

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.