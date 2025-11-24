UIUI pris i dag

Sanntids UIUI (UI) pris i dag er $ 0.00002047, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende UI til USD konverteringssats er $ 0.00002047 per UI.

UIUI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 12,509.01, med en sirkulerende forsyning på 611.00M UI. I løpet av de siste 24 timene UI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02300427, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001947.

Kortsiktig har UI beveget seg -- i løpet av den siste timen og -13.47% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

UIUI (UI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.51K$ 12.51K $ 12.51K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.47K$ 20.47K $ 20.47K Opplagsforsyning 611.00M 611.00M 611.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

