TypeAI (TYPE) Informasjon Type AI is an innovative Telegram bot designed to revolutionize interactions within the Ethereum blockchain. It simplifies DeFi transactions by allowing users to execute complex operations through straightforward text commands. Whether it’s swapping tokens, managing portfolios, or exploring new DeFi opportunities, Type AI handles it all efficiently. The platform uses advanced AI to interpret user queries, ensuring actions like staking, lending, or token transfers are done seamlessly. Emphasizing security, it securely encrypts all private keys, ensuring user data remains protected. With a revenue model based on transaction fees and partnerships, Type AI also incentivizes its community, distributing a significant portion of earnings to token holders. Bridging the gap between complex blockchain technology and everyday users, Type AI stands as a one-stop solution for easy, safe, and intuitive DeFi interactions Offisiell nettside: https://typeai.live Teknisk dokument: https://type-ai.gitbook.io/type-ai/ Kjøp TYPE nå!

TypeAI (TYPE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TypeAI (TYPE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 9.50M $ 9.50M $ 9.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M All-time high: $ 4.09 $ 4.09 $ 4.09 All-Time Low: $ 0.04244544 $ 0.04244544 $ 0.04244544 Nåværende pris: $ 0.130283 $ 0.130283 $ 0.130283 Lær mer om TypeAI (TYPE) pris

TypeAI (TYPE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TypeAI (TYPE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TYPE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TYPE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TYPEs tokenomics, kan du utforske TYPE tokenets livepris!

TYPE prisforutsigelse Vil du vite hvor TYPE kan være på vei? Vår TYPE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TYPE tokenets prisforutsigelse nå!

