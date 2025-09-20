TypeAI (TYPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.150935 24 timer høy $ 0.155768 All Time High $ 4.09 Laveste pris $ 0.04244544 Prisendring (1H) +0.16% Prisendring (1D) -2.61% Prisendring (7D) -11.77%

TypeAI (TYPE) sanntidsprisen er $0.151699. I løpet av de siste 24 timene har TYPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.150935 og et toppnivå på $ 0.155768, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TYPE er $ 4.09, mens den rekordlave prisen er $ 0.04244544.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TYPE endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, -2.61% over 24 timer og -11.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TypeAI (TYPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.44M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.52M Opplagsforsyning 9.50M Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TypeAI er $ 1.44M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TYPE er 9.50M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.52M.