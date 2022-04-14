Type Shit (TYPE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Type Shit (TYPE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Type Shit (TYPE) Informasjon TypeShit is a culture-first crypto project built to represent the vibes, values, and voices of the streets — straight from the digital underground. Inspired by the slang expression "type shit," which stands for high-quality, dope, or real-deal stuff, our platform is a decentralized space where culture meets capital, and authenticity is rewarded. Whether you're an artist, a degen, a meme lord, or just someone who knows what's fire, TypeShit is your playground for flexing creativity, collecting exclusive digital goods, and co-owning cultural moments. Offisiell nettside: http://typeshitsolana.com/

Type Shit (TYPE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Type Shit (TYPE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.22K $ 10.22K $ 10.22K Total forsyning: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M Sirkulerende forsyning: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.22K $ 10.22K $ 10.22K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Type Shit (TYPE) pris

Type Shit (TYPE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Type Shit (TYPE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TYPE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TYPE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TYPEs tokenomics, kan du utforske TYPE tokenets livepris!

TYPE prisforutsigelse Vil du vite hvor TYPE kan være på vei? Vår TYPE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TYPE tokenets prisforutsigelse nå!

