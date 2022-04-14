trilly (TRILLY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i trilly (TRILLY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

trilly (TRILLY) Informasjon $TRILLY is a meme-based cryptocurrency project on the Solana blockchain, inspired by the concept of a cute cat on a mission to be worth trillions. The primary purpose of $TRILLY is to bring fun and engagement to the cryptocurrency community while aiming for significant growth in value. By leveraging the popularity of meme culture, $TRILLY attracts and retains a vibrant community of supporters and investors. The utility of $TRILLY includes community building, encouraging the creation and sharing of memes featuring the $TRILLY cat to enhance community interaction, token trading Solana, and offering rewards to community members for participation in events and activities, promoting token holding and usage. Offisiell nettside: https://trillysol.lol/ Kjøp TRILLY nå!

trilly (TRILLY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for trilly (TRILLY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.93K $ 18.93K $ 18.93K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.93K $ 18.93K $ 18.93K All-time high: $ 0.00295799 $ 0.00295799 $ 0.00295799 All-Time Low: $ 0.00000987 $ 0.00000987 $ 0.00000987 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om trilly (TRILLY) pris

trilly (TRILLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak trilly (TRILLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRILLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRILLY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRILLYs tokenomics, kan du utforske TRILLY tokenets livepris!

