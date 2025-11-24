Treehouse AVAX pris i dag

Sanntids Treehouse AVAX (TAVAX) pris i dag er $ 15.98, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende TAVAX til USD konverteringssats er $ 15.98 per TAVAX.

Treehouse AVAX rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 750,091, med en sirkulerende forsyning på 46.95K TAVAX. I løpet av de siste 24 timene TAVAX har den blitt handlet mellom $ 15.98(laveste) og $ 15.98 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 43.51, mens tidenes laveste notering var $ 12.16.

Kortsiktig har TAVAX beveget seg -- i løpet av den siste timen og -15.26% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Treehouse AVAX (TAVAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 750.09K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 750.09K
Opplagsforsyning 46.95K
Total forsyning 46,945.83163013152

Nåværende markedsverdi på Treehouse AVAX er $ 750.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TAVAX er 46.95K, med en total tilgang på 46945.83163013152. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 750.09K.