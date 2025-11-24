Hva er TRAX

TRAX (TRAX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TRAX (TRAX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 141.77K $ 141.77K $ 141.77K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 496.00M $ 496.00M $ 496.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 285.83K $ 285.83K $ 285.83K All-time high: $ 0.03769406 $ 0.03769406 $ 0.03769406 All-Time Low: $ 0.00028527 $ 0.00028527 $ 0.00028527 Nåværende pris: $ 0.00028583 $ 0.00028583 $ 0.00028583 Lær mer om TRAX (TRAX) pris Kjøp TRAX nå!

TRAX (TRAX) Informasjon Offisiell nettside: https://trax.so Teknisk dokument: https://docs.google.com/document/d/1a-NefE8Pqsp5qbKb6TPj3tE1J2e7qWCYu1_FwuLdLF8/edit?usp=sharing

TRAX (TRAX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TRAX (TRAX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRAX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRAX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRAXs tokenomics, kan du utforske TRAX tokenets livepris!

