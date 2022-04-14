Trakx (TRKX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Trakx (TRKX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Trakx (TRKX) Informasjon Trakx is a crypto-index trading platform that provides the widest selection of thematic and smart beta crypto indices. The proprietary algorithms automatically weigh and rebalance the baskets based on predefined rules, ensuring sound risk management, ease of use, and passive strategies. It integrates multi-factor authentication, cold storage, and institutional-grade APIs. Through our trading platform, we offer thematic Crypto Tradable Indices (CTIs) and customised solutions, providing sophisticated investors a high degree of compliance, custody and liquidity. Trakx is registered with the French regulator (AMF). Offisiell nettside: https://trakx.io/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/18VsD6Ex5mv9h1JhE_iYh-x9_HVJ-MrW9/view Kjøp TRKX nå!

Trakx (TRKX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Trakx (TRKX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 746.28K $ 746.28K $ 746.28K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 714.38M $ 714.38M $ 714.38M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M All-time high: $ 0.056939 $ 0.056939 $ 0.056939 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00104302 $ 0.00104302 $ 0.00104302 Lær mer om Trakx (TRKX) pris

Trakx (TRKX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Trakx (TRKX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRKX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRKX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRKXs tokenomics, kan du utforske TRKX tokenets livepris!

TRKX prisforutsigelse Vil du vite hvor TRKX kan være på vei? Vår TRKX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TRKX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!