Trailblaze (XBLAZE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0293931$ 0.0293931 $ 0.0293931 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.48% Prisendring (7D) +10.02% Prisendring (7D) +10.02%

Trailblaze (XBLAZE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har XBLAZE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XBLAZE er $ 0.0293931, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XBLAZE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.48% over 24 timer og +10.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Trailblaze (XBLAZE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 320.75K$ 320.75K $ 320.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 326.32K$ 326.32K $ 326.32K Opplagsforsyning 412.83M 412.83M 412.83M Total forsyning 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Trailblaze er $ 320.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XBLAZE er 412.83M, med en total tilgang på 420000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 326.32K.