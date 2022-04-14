Trailblaze (XBLAZE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Trailblaze (XBLAZE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Trailblaze (XBLAZE) Informasjon Trailblaze is a fundraising platform offering investments of various types and stages, including pre-seed, IDOs, INOs, and NFT drops. The vision of Trailblaze is to democratize fundraising by creating a frictionless, transparent process for startups to connect to investors and ensuring that only quality projects are represented. Offisiell nettside: https://www.trailblaze.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.google.com/document/d/1ZsT2lXAH1N3m8DjZXX7ijr8_IidpylA2Sim3kUhKV8A/edit Kjøp XBLAZE nå!

Trailblaze (XBLAZE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Trailblaze (XBLAZE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 320.75K $ 320.75K $ 320.75K Total forsyning: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Sirkulerende forsyning: $ 412.83M $ 412.83M $ 412.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 326.32K $ 326.32K $ 326.32K All-time high: $ 0.0293931 $ 0.0293931 $ 0.0293931 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00077694 $ 0.00077694 $ 0.00077694 Lær mer om Trailblaze (XBLAZE) pris

Trailblaze (XBLAZE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Trailblaze (XBLAZE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XBLAZE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XBLAZE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XBLAZEs tokenomics, kan du utforske XBLAZE tokenets livepris!

XBLAZE prisforutsigelse Vil du vite hvor XBLAZE kan være på vei? Vår XBLAZE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XBLAZE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!