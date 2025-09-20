Torus (TORUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.141371 $ 0.141371 $ 0.141371 24 timer lav $ 0.189205 $ 0.189205 $ 0.189205 24 timer høy 24 timer lav $ 0.141371$ 0.141371 $ 0.141371 24 timer høy $ 0.189205$ 0.189205 $ 0.189205 All Time High $ 1.056$ 1.056 $ 1.056 Laveste pris $ 0.100263$ 0.100263 $ 0.100263 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +1.75% Prisendring (7D) -31.25% Prisendring (7D) -31.25%

Torus (TORUS) sanntidsprisen er $0.153009. I løpet av de siste 24 timene har TORUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.141371 og et toppnivå på $ 0.189205, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TORUS er $ 1.056, mens den rekordlave prisen er $ 0.100263.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TORUS endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +1.75% over 24 timer og -31.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Torus (TORUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.50M$ 10.50M $ 10.50M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.04M$ 22.04M $ 22.04M Opplagsforsyning 68.57M 68.57M 68.57M Total forsyning 144,000,000.0 144,000,000.0 144,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Torus er $ 10.50M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TORUS er 68.57M, med en total tilgang på 144000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.04M.