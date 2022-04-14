Torus (TORUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Torus (TORUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Torus (TORUS) Informasjon Torus is an open-ended experiment to encode biology's principles of autonomy, adaptive inference and self-organization into a stake-anchored agentic protocol, perpetually producing novelty. This creates a self-assembling & evolving peer to peer organism, forming its organs, like memory and immune system, over time. The organism is capable of integrating any piece of technology into its distributed body and orchestrate resources through incentives. The system operates as an emergent multi-graph of recursively delegated permissions and incentives among agents over onchain protocol and offchain agent control spaces, anchored to the root agent stake. This structure forms a multi-scale competency architecture with arbitrarily granular and complex specialization, aligning itself towards the stake root. Every part of the Torus has local autonomy and except the root agent (fully onchain) is unconstrained in its substrate, design and function. Offisiell nettside: https://torus.network/ Teknisk dokument: https://docs.torus.network/

Torus (TORUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Torus (TORUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.92M $ 8.92M $ 8.92M Total forsyning: $ 144.00M $ 144.00M $ 144.00M Sirkulerende forsyning: $ 68.60M $ 68.60M $ 68.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.73M $ 18.73M $ 18.73M All-time high: $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 All-Time Low: $ 0.100263 $ 0.100263 $ 0.100263 Nåværende pris: $ 0.12658 $ 0.12658 $ 0.12658 Lær mer om Torus (TORUS) pris

Torus (TORUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Torus (TORUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TORUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TORUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TORUSs tokenomics, kan du utforske TORUS tokenets livepris!

TORUS prisforutsigelse Vil du vite hvor TORUS kan være på vei? Vår TORUS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TORUS tokenets prisforutsigelse nå!

