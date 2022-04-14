Tokenomy (TEN) tokenomics
Tokenomy (TEN) Informasjon
Tokenomy aims to foster financial inclusion and provide access to anyone who wants to be connected with alternative funding networks and global innovation.
The founders of Tokenomy are the leading members from Bitcoin Indonesia, one of the largest bitcoin and blockchain startup in South East Asia with over 900,000 registered users.
Starting as a token exchange, Tokenomy’s goal is to become a one-stop platform providing both tokenization and liquidity. The goal is to offer a global token market access on one hand, and the ability for anyone, from small entrepreneurs to large enterprise businesses, to issue proprietary tokens and plug themselves into crypto liquidity pool for reliable and easy crowdfunding on the other.
Tokenomy aims to provide a token exchange first, and tokenization platform later which solves the aforementioned issues of token sales, allowing anyone to tokenize their services and products and conduct a crowdfunding. By having a shared login with Bitcoin.co.id, which has over 900,000 users, Tokenomy instantly has access to a huge user pool.
Tokenomy (TEN) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tokenomy (TEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Tokenomy (TEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Tokenomy (TEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet TEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange TEN tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår TENs tokenomics, kan du utforske TEN tokenets livepris!
