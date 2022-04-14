Tokenomy (TEN) tokenomics

Tokenomy (TEN) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Tokenomy (TEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Tokenomy (TEN) Informasjon

Tokenomy aims to foster financial inclusion and provide access to anyone who wants to be connected with alternative funding networks and global innovation.

The founders of Tokenomy are the leading members from Bitcoin Indonesia, one of the largest bitcoin and blockchain startup in South East Asia with over 900,000 registered users.

Starting as a token exchange, Tokenomy’s goal is to become a one-stop platform providing both tokenization and liquidity. The goal is to offer a global token market access on one hand, and the ability for anyone, from small entrepreneurs to large enterprise businesses, to issue proprietary tokens and plug themselves into crypto liquidity pool for reliable and easy crowdfunding on the other.

Tokenomy aims to provide a token exchange first, and tokenization platform later which solves the aforementioned issues of token sales, allowing anyone to tokenize their services and products and conduct a crowdfunding. By having a shared login with Bitcoin.co.id, which has over 900,000 users, Tokenomy instantly has access to a huge user pool.

Offisiell nettside:
https://www.tokenomy.com/
Teknisk dokument:
https://www.tokenomy.com/whitepaper/TOKENOMY_WHITEPAPER_en.pdf

Tokenomy (TEN) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tokenomy (TEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 959.94K
$ 959.94K$ 959.94K
Total forsyning:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 115.50M
$ 115.50M$ 115.50M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M
All-time high:
$ 0.545269
$ 0.545269$ 0.545269
All-Time Low:
$ 0.00141995
$ 0.00141995$ 0.00141995
Nåværende pris:
$ 0.00831662
$ 0.00831662$ 0.00831662

Tokenomy (TEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Tokenomy (TEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet TEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange TEN tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår TENs tokenomics, kan du utforske TEN tokenets livepris!

TEN prisforutsigelse

Vil du vite hvor TEN kan være på vei? Vår TEN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.