Tokenomy (TEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00828196 24 timer lav $ 0.00862774 24 timer høy All Time High $ 0.545269 Laveste pris $ 0.00141995 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -3.87% Prisendring (7D) -7.45%

Tokenomy (TEN) sanntidsprisen er $0.00829142. I løpet av de siste 24 timene har TEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00828196 og et toppnivå på $ 0.00862774, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TEN er $ 0.545269, mens den rekordlave prisen er $ 0.00141995.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TEN endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -3.87% over 24 timer og -7.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tokenomy (TEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 957.64K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.66M Opplagsforsyning 115.50M Total forsyning 200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Tokenomy er $ 957.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TEN er 115.50M, med en total tilgang på 200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.66M.