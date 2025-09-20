Dagens Tokenomy livepris er 0.00829142 USD. Spor prisoppdateringer for TEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Tokenomy livepris er 0.00829142 USD. Spor prisoppdateringer for TEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om TEN

TEN Prisinformasjon

TEN teknisk dokument

TEN Offisiell nettside

TEN tokenomics

TEN Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Tokenomy Logo

Tokenomy Pris (TEN)

Ikke oppført

1 TEN til USD livepris:

$0.00829142
$0.00829142$0.00829142
-3.80%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Tokenomy (TEN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:18:13 (UTC+8)

Tokenomy (TEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00828196
$ 0.00828196$ 0.00828196
24 timer lav
$ 0.00862774
$ 0.00862774$ 0.00862774
24 timer høy

$ 0.00828196
$ 0.00828196$ 0.00828196

$ 0.00862774
$ 0.00862774$ 0.00862774

$ 0.545269
$ 0.545269$ 0.545269

$ 0.00141995
$ 0.00141995$ 0.00141995

-0.00%

-3.87%

-7.45%

-7.45%

Tokenomy (TEN) sanntidsprisen er $0.00829142. I løpet av de siste 24 timene har TEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00828196 og et toppnivå på $ 0.00862774, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TEN er $ 0.545269, mens den rekordlave prisen er $ 0.00141995.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TEN endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -3.87% over 24 timer og -7.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tokenomy (TEN) Markedsinformasjon

$ 957.64K
$ 957.64K$ 957.64K

--
----

$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M

115.50M
115.50M 115.50M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Tokenomy er $ 957.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TEN er 115.50M, med en total tilgang på 200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.66M.

Tokenomy (TEN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Tokenomy til USD ble $ -0.000334534915779358.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Tokenomy til USD ble $ -0.0002982581.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Tokenomy til USD ble $ -0.0011980819.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Tokenomy til USD ble $ -0.000822339868953767.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000334534915779358-3.87%
30 dager$ -0.0002982581-3.59%
60 dager$ -0.0011980819-14.44%
90 dager$ -0.000822339868953767-9.02%

Hva er Tokenomy (TEN)

Tokenomy aims to foster financial inclusion and provide access to anyone who wants to be connected with alternative funding networks and global innovation. The founders of Tokenomy are the leading members from Bitcoin Indonesia, one of the largest bitcoin and blockchain startup in South East Asia with over 900,000 registered users. Starting as a token exchange, Tokenomy’s goal is to become a one-stop platform providing both tokenization and liquidity. The goal is to offer a global token market access on one hand, and the ability for anyone, from small entrepreneurs to large enterprise businesses, to issue proprietary tokens and plug themselves into crypto liquidity pool for reliable and easy crowdfunding on the other. Tokenomy aims to provide a token exchange first, and tokenization platform later which solves the aforementioned issues of token sales, allowing anyone to tokenize their services and products and conduct a crowdfunding. By having a shared login with Bitcoin.co.id, which has over 900,000 users, Tokenomy instantly has access to a huge user pool.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Tokenomy (TEN) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Tokenomy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Tokenomy (TEN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Tokenomy (TEN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Tokenomy.

Sjekk Tokenomyprisprognosen nå!

TEN til lokale valutaer

Tokenomy (TEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Tokenomy (TEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Tokenomy (TEN)

Hvor mye er Tokenomy (TEN) verdt i dag?
Live TEN prisen i USD er 0.00829142 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TEN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TEN til USD er $ 0.00829142. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Tokenomy?
Markedsverdien for TEN er $ 957.64K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TEN?
Den sirkulerende forsyningen av TEN er 115.50M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTEN ?
TEN oppnådde en ATH-pris på 0.545269 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TEN?
TEN så en ATL-pris på 0.00141995 USD.
Hva er handelsvolumet til TEN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TEN er -- USD.
Vil TEN gå høyere i år?
TEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TEN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:18:13 (UTC+8)

Tokenomy (TEN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.