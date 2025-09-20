Dagens TOGA livepris er 0.00008134 USD. Spor prisoppdateringer for TOGA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TOGA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens TOGA livepris er 0.00008134 USD. Spor prisoppdateringer for TOGA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TOGA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om TOGA

TOGA Prisinformasjon

TOGA Offisiell nettside

TOGA tokenomics

TOGA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

TOGA Logo

TOGA Pris (TOGA)

Ikke oppført

1 TOGA til USD livepris:

--
----
-1.80%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
TOGA (TOGA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:20:41 (UTC+8)

TOGA (TOGA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00008035
$ 0.00008035$ 0.00008035
24 timer lav
$ 0.00008289
$ 0.00008289$ 0.00008289
24 timer høy

$ 0.00008035
$ 0.00008035$ 0.00008035

$ 0.00008289
$ 0.00008289$ 0.00008289

$ 0.01149809
$ 0.01149809$ 0.01149809

$ 0.000010
$ 0.000010$ 0.000010

--

-1.82%

-3.14%

-3.14%

TOGA (TOGA) sanntidsprisen er $0.00008134. I løpet av de siste 24 timene har TOGA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00008035 og et toppnivå på $ 0.00008289, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TOGA er $ 0.01149809, mens den rekordlave prisen er $ 0.000010.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TOGA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.82% over 24 timer og -3.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TOGA (TOGA) Markedsinformasjon

$ 81.27K
$ 81.27K$ 81.27K

--
----

$ 81.27K
$ 81.27K$ 81.27K

999.21M
999.21M 999.21M

999,210,237.205726
999,210,237.205726 999,210,237.205726

Nåværende markedsverdi på TOGA er $ 81.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TOGA er 999.21M, med en total tilgang på 999210237.205726. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 81.27K.

TOGA (TOGA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på TOGA til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på TOGA til USD ble $ +0.0000197188.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på TOGA til USD ble $ +0.0000024986.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på TOGA til USD ble $ +0.000027806998738611196.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.82%
30 dager$ +0.0000197188+24.24%
60 dager$ +0.0000024986+3.07%
90 dager$ +0.000027806998738611196+51.94%

Hva er TOGA (TOGA)

TOGA is a memecoin. It's just a GOAT wearing a TOGA. Originally the idea is that the coin was deployed by one of the biggest meme coins in the Solana community called GOAT. TOGA is a derivative of the GOAT narrative that goes on, and we proudly want to take that one step further and to build our own community. AI has been the one that launched GOAT, therefore TOGA is purely a community coin. $GOAT = $TOGA

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

TOGA (TOGA) Ressurs

Offisiell nettside

TOGA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TOGA (TOGA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TOGA (TOGA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TOGA.

Sjekk TOGAprisprognosen nå!

TOGA til lokale valutaer

TOGA (TOGA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TOGA (TOGA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TOGA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om TOGA (TOGA)

Hvor mye er TOGA (TOGA) verdt i dag?
Live TOGA prisen i USD er 0.00008134 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TOGA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TOGA til USD er $ 0.00008134. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TOGA?
Markedsverdien for TOGA er $ 81.27K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TOGA?
Den sirkulerende forsyningen av TOGA er 999.21M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTOGA ?
TOGA oppnådde en ATH-pris på 0.01149809 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TOGA?
TOGA så en ATL-pris på 0.000010 USD.
Hva er handelsvolumet til TOGA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TOGA er -- USD.
Vil TOGA gå høyere i år?
TOGA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TOGA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:20:41 (UTC+8)

TOGA (TOGA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.