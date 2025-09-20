TOGA (TOGA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00008035 $ 0.00008035 $ 0.00008035 24 timer lav $ 0.00008289 $ 0.00008289 $ 0.00008289 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00008035$ 0.00008035 $ 0.00008035 24 timer høy $ 0.00008289$ 0.00008289 $ 0.00008289 All Time High $ 0.01149809$ 0.01149809 $ 0.01149809 Laveste pris $ 0.000010$ 0.000010 $ 0.000010 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.82% Prisendring (7D) -3.14% Prisendring (7D) -3.14%

TOGA (TOGA) sanntidsprisen er $0.00008134. I løpet av de siste 24 timene har TOGA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00008035 og et toppnivå på $ 0.00008289, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TOGA er $ 0.01149809, mens den rekordlave prisen er $ 0.000010.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TOGA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.82% over 24 timer og -3.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TOGA (TOGA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 81.27K$ 81.27K $ 81.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 81.27K$ 81.27K $ 81.27K Opplagsforsyning 999.21M 999.21M 999.21M Total forsyning 999,210,237.205726 999,210,237.205726 999,210,237.205726

Nåværende markedsverdi på TOGA er $ 81.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TOGA er 999.21M, med en total tilgang på 999210237.205726. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 81.27K.