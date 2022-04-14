TOGA (TOGA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TOGA (TOGA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TOGA (TOGA) Informasjon TOGA is a memecoin. It's just a GOAT wearing a TOGA. Originally the idea is that the coin was deployed by one of the biggest meme coins in the Solana community called GOAT. TOGA is a derivative of the GOAT narrative that goes on, and we proudly want to take that one step further and to build our own community. AI has been the one that launched GOAT, therefore TOGA is purely a community coin. $GOAT = $TOGA Offisiell nettside: https://t.me/TogaSol Kjøp TOGA nå!

TOGA (TOGA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TOGA (TOGA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 75.40K Total forsyning: $ 999.21M Sirkulerende forsyning: $ 999.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 75.40K All-time high: $ 0.01149809 All-Time Low: $ 0.000010 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om TOGA (TOGA) pris

TOGA (TOGA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TOGA (TOGA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TOGA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TOGA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TOGAs tokenomics, kan du utforske TOGA tokenets livepris!

TOGA prisforutsigelse Vil du vite hvor TOGA kan være på vei? Vår TOGA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TOGA tokenets prisforutsigelse nå!

