TOCO (TOCO) Informasjon When folks say "Toco is the token," they mean he's the ultimate superstar of the human-dog bond, strutting his stuff in a unique and inimitable style that'll leave you in stitches! Imagine the most epic dog lover turning their passion into a hilarious, real-life spectacle - Toco is the embodiment of that playful spirit! With every wag of his tail and playful leap, Toco proves that he's not just a dog, but a living, barking celebration of joy and connection! Offisiell nettside: https://toco.lol

TOCO (TOCO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TOCO (TOCO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.57K $ 11.57K $ 11.57K Total forsyning: $ 866.32M $ 866.32M $ 866.32M Sirkulerende forsyning: $ 866.32M $ 866.32M $ 866.32M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.57K $ 11.57K $ 11.57K All-time high: $ 0.00862493 $ 0.00862493 $ 0.00862493 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om TOCO (TOCO) pris

TOCO (TOCO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TOCO (TOCO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TOCO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TOCO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TOCOs tokenomics, kan du utforske TOCO tokenets livepris!

