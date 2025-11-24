TNC pris i dag

Sanntids TNC (TECHIE) pris i dag er $ 0.00013003, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende TECHIE til USD konverteringssats er $ 0.00013003 per TECHIE.

TNC rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,560.65, med en sirkulerende forsyning på 72.97M TECHIE. I løpet av de siste 24 timene TECHIE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00348034, mens tidenes laveste notering var $ 0.00006904.

Kortsiktig har TECHIE beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

TNC (TECHIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.56K$ 9.56K $ 9.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.01K$ 26.01K $ 26.01K Opplagsforsyning 72.97M 72.97M 72.97M Total forsyning 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

