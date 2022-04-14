ThunderCore (TT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ThunderCore (TT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ThunderCore (TT) Informasjon ThunderCore is a secure, high-performance, EVM-compatible public blockchain with its own native currency, Thunder Token. The company was founded in 2017 in Silicon Valley by Chris Wang and top researchers and engineers in the field. With a breakthrough consensus protocol that overcomes the scalability “trilemma” called PaLa, the ThunderCore network offers 4,000+ TPS, sub-second confirmation times, and low gas fees that cost less than a fraction of a dollar ( < $0.00001), giving decentralized applications security and scalability. Evidently, ThunderCore DApps have been dominating the gaming and gambling category charts week after week, a true testament to how easy it is for DApps to scale on the platform. ThunderCore also prioritizes interoperability, as native assets on other blockchains (eg. Ethereum, BSC, HECO) can be exchanged amongst each other through a cross-chain mechanism called ThunderCore Bridge. By solving usability challenges and setting a new standard of reliability and security, ThunderCore leads the effort to bring wide adoption to blockchain technology. Currently, with an international user base that spans across more than 18 countries, ThunderCore has amassed more than 4 million total addresses and 180 million transactions on its network. Offisiell nettside: https://www.thundercore.com/ Teknisk dokument: https://docs.thundercore.com/thunder-whitepaper.pdf Kjøp TT nå!

ThunderCore (TT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ThunderCore (TT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.37M $ 31.37M $ 31.37M Total forsyning: $ 12.66B $ 12.66B $ 12.66B Sirkulerende forsyning: $ 12.66B $ 12.66B $ 12.66B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31.37M $ 31.37M $ 31.37M All-time high: $ 0.052424 $ 0.052424 $ 0.052424 All-Time Low: $ 0.00236452 $ 0.00236452 $ 0.00236452 Nåværende pris: $ 0.00247783 $ 0.00247783 $ 0.00247783 Lær mer om ThunderCore (TT) pris

ThunderCore (TT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ThunderCore (TT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TTs tokenomics, kan du utforske TT tokenets livepris!

TT prisforutsigelse Vil du vite hvor TT kan være på vei? Vår TT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TT tokenets prisforutsigelse nå!

