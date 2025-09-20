ThunderCore (TT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00253675 $ 0.00253675 $ 0.00253675 24 timer lav $ 0.00257889 $ 0.00257889 $ 0.00257889 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00253675$ 0.00253675 $ 0.00253675 24 timer høy $ 0.00257889$ 0.00257889 $ 0.00257889 All Time High $ 0.052424$ 0.052424 $ 0.052424 Laveste pris $ 0.00236452$ 0.00236452 $ 0.00236452 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -0.94% Prisendring (7D) -1.77% Prisendring (7D) -1.77%

ThunderCore (TT) sanntidsprisen er $0.00255377. I løpet av de siste 24 timene har TT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00253675 og et toppnivå på $ 0.00257889, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TT er $ 0.052424, mens den rekordlave prisen er $ 0.00236452.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TT endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -0.94% over 24 timer og -1.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ThunderCore (TT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.30M$ 32.30M $ 32.30M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.30M$ 32.30M $ 32.30M Opplagsforsyning 12.66B 12.66B 12.66B Total forsyning 12,655,387,783.0 12,655,387,783.0 12,655,387,783.0

Nåværende markedsverdi på ThunderCore er $ 32.30M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TT er 12.66B, med en total tilgang på 12655387783.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.30M.