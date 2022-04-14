The Retirement Token (42069K) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The Retirement Token (42069K), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Retirement Token (42069K) Informasjon Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Offisiell nettside: https://www.42069k.fund Kjøp 42069K nå!

The Retirement Token (42069K) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The Retirement Token (42069K), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 237.38K $ 237.38K $ 237.38K Total forsyning: $ 998.01M $ 998.01M $ 998.01M Sirkulerende forsyning: $ 998.01M $ 998.01M $ 998.01M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 237.38K $ 237.38K $ 237.38K All-time high: $ 0.00208747 $ 0.00208747 $ 0.00208747 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00023805 $ 0.00023805 $ 0.00023805 Lær mer om The Retirement Token (42069K) pris

The Retirement Token (42069K) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The Retirement Token (42069K) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 42069K tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 42069K tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 42069Ks tokenomics, kan du utforske 42069K tokenets livepris!

42069K prisforutsigelse Vil du vite hvor 42069K kan være på vei? Vår 42069K prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se 42069K tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!