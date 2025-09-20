The Retirement Token (42069K) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00208747$ 0.00208747 $ 0.00208747 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.37% Prisendring (1D) -2.55% Prisendring (7D) -7.72% Prisendring (7D) -7.72%

The Retirement Token (42069K) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har 42069K blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 42069K er $ 0.00208747, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 42069K endret seg med +0.37% i løpet av den siste timen, -2.55% over 24 timer og -7.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Retirement Token (42069K) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 250.56K$ 250.56K $ 250.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 250.56K$ 250.56K $ 250.56K Opplagsforsyning 998.01M 998.01M 998.01M Total forsyning 998,014,321.248698 998,014,321.248698 998,014,321.248698

Nåværende markedsverdi på The Retirement Token er $ 250.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 42069K er 998.01M, med en total tilgang på 998014321.248698. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 250.56K.