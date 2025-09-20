tensorprox (SN91) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.48921 $ 0.48921 $ 0.48921 24 timer lav $ 0.509341 $ 0.509341 $ 0.509341 24 timer høy 24 timer lav $ 0.48921$ 0.48921 $ 0.48921 24 timer høy $ 0.509341$ 0.509341 $ 0.509341 All Time High $ 2.11$ 2.11 $ 2.11 Laveste pris $ 0.464397$ 0.464397 $ 0.464397 Prisendring (1H) -0.63% Prisendring (1D) -2.76% Prisendring (7D) -10.69% Prisendring (7D) -10.69%

tensorprox (SN91) sanntidsprisen er $0.494739. I løpet av de siste 24 timene har SN91 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.48921 og et toppnivå på $ 0.509341, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN91 er $ 2.11, mens den rekordlave prisen er $ 0.464397.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN91 endret seg med -0.63% i løpet av den siste timen, -2.76% over 24 timer og -10.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

tensorprox (SN91) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 923.58K$ 923.58K $ 923.58K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 923.58K$ 923.58K $ 923.58K Opplagsforsyning 1.87M 1.87M 1.87M Total forsyning 1,866,794.563416003 1,866,794.563416003 1,866,794.563416003

Nåværende markedsverdi på tensorprox er $ 923.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN91 er 1.87M, med en total tilgang på 1866794.563416003. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 923.58K.