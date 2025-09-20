tBTC (TBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 114,494 $ 114,494 $ 114,494 24 timer lav $ 116,866 $ 116,866 $ 116,866 24 timer høy 24 timer lav $ 114,494$ 114,494 $ 114,494 24 timer høy $ 116,866$ 116,866 $ 116,866 All Time High $ 123,844$ 123,844 $ 123,844 Laveste pris $ 10,104.3$ 10,104.3 $ 10,104.3 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -1.46% Prisendring (7D) -0.47% Prisendring (7D) -0.47%

tBTC (TBTC) sanntidsprisen er $115,092. I løpet av de siste 24 timene har TBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 114,494 og et toppnivå på $ 116,866, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TBTC er $ 123,844, mens den rekordlave prisen er $ 10,104.3.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TBTC endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -1.46% over 24 timer og -0.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

tBTC (TBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 689.12M$ 689.12M $ 689.12M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 689.12M$ 689.12M $ 689.12M Opplagsforsyning 5.98K 5.98K 5.98K Total forsyning 5,983.126472370001 5,983.126472370001 5,983.126472370001

Nåværende markedsverdi på tBTC er $ 689.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TBTC er 5.98K, med en total tilgang på 5983.126472370001. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 689.12M.