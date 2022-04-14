TAY (TAY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TAY (TAY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TAY (TAY) Informasjon Introducing TAY, the new decentralized AI chatbot that builds on the lessons of Microsoft’s infamous Tay from 2016. While Microsoft’s Tay learned from real-time interactions but faced serious challenges from malicious users, we’ve created TAY with Fission’s decentralized AI framework to ensure a positive, transparent, and user-driven experience. Unlike its predecessor, TAY is equipped with robust safeguards, filtering systems, and community governance to prevent misuse. TAY is more than just a chatbot—it’s a fully customizable, user-driven conversational companion. Whether you’re seeking entertainment, motivation, or insightful chats, TAY adapts its personality, tone, and style based on your interactions, offering a unique experience every time. It seamlessly integrates with X (formerly Twitter), staying up to date with trending topics and memes, ensuring relevant and engaging conversations. Built on a decentralized framework, TAY prioritizes transparency and allows for continuous improvement driven by the community. Users can shape its traits, from humor and pacing to attitude, ensuring TAY matches their preferences. The integration of Web3 also guarantees the ethical handling of user data, preventing the exploitation seen with centralized systems. TAY represents the future of conversational AI: safe, adaptable, and community-driven. Join the next chapter in AI innovation on X, shape TAY’s personality, and explore the possibilities of decentralized, real-time learning with Fission-powered AI. Offisiell nettside: https://hub.xyz/fission Teknisk dokument: https://docs.fission.lol/ Kjøp TAY nå!

TAY (TAY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TAY (TAY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.59K $ 31.59K $ 31.59K Total forsyning: $ 524.06M $ 524.06M $ 524.06M Sirkulerende forsyning: $ 524.06M $ 524.06M $ 524.06M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31.59K $ 31.59K $ 31.59K All-time high: $ 0.0078192 $ 0.0078192 $ 0.0078192 All-Time Low: $ 0.00005475 $ 0.00005475 $ 0.00005475 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om TAY (TAY) pris

TAY (TAY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TAY (TAY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TAY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TAY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TAYs tokenomics, kan du utforske TAY tokenets livepris!

TAY prisforutsigelse Vil du vite hvor TAY kan være på vei? Vår TAY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TAY tokenets prisforutsigelse nå!

